رجل امن بالاقامة الملكية يعتدي على سائق سيارة للنقل السياحي بمراكش+صور

ضاهر محمد؛ مراكش

عرف محيط قصر دار الباشا بالمدينة العتيقة لمراكش ليلة أمس الاحد 3 مارس، حالة من الاستنفار بسبب خلاف بين رجل أمن من حراس محيط الاقامة الملكية، وسائق سيارة للنقل السياحي.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان خلافا وقع بين الطرفين بشارع فاطمة الزهراء حول من له حق الاسبقية، ليتطور بسرعة ما خلف اصابة السائق من طرف رجل الامن بواسطة عصا، وتعرض سيارته لاضرار مادية جسيمة.

الحادث استنفرت مختلف المصالح التي انتقلت لعين المكان، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، حيث تم نقل الطرفين صوب المستعجلات، كما تم الاستماع للشهود من قبل عناصر الامن بالدائرة الخامسة.

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