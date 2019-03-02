تارودانت : رئيس نادي شباب هوارة لكرة القدم أمام القضاء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدر قاضي التحقيق بإبتدائية تارودانت يوم أمس الجمعة 1 مارس الجاري، حكمه بمتابعة “موسى الهبزة” رئيس نادي شباب هوارة لكرة القدم بتهمة إصدار شيكين بدون رصيد.

وتعود فصول هذه القضية وذلك بعدم أقدم حسن المسكيني اللاعب السابق بصفوف شباب هوارة لكرة القدم على رفع شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ضد موسى الهبزة رئيس نادي شباب هوارة يتهمه من خلالها بإصدار شيكين بنكيين بدون رصيد بمبلغ عشرة ملايين سنتيم، في الوقت الذي بادر فيه موسى الهبزة إلى تقديم شكاية مماثلة يتهم من خلالها المسكيني بالنصب والاحتيال مدعيا أنه قد توصل بجميع مستحقاته المادية، وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إحالة الشكايتين على قاضي التحقيق الذي أصدر حكمه يوم أمس الجمعة بمتابعة موسى الهبزة بشأن إصدار شيكين بدون رصيد فيما لم يتم الأخذ بالشكاية التي تقدم بها هذا الأخير ضد المسكيني بشأن النصب والاحتيال.

وكان اللاعب حسن المسكيني قد قام قبل موسمين برفع دعوى لدى الجامعة الملكية لكرة القدم ضد مكتب نادي شباب هوارة يطالب من خلالها بتمكينه من مستحقاته المادية، حيث حكمت له بمبلغ 21 مليون سنتيم، غير أن تدخل بعض أعضاء المكتب جعله يوقع للفريق الموسم الماضي مقابل التنازل عن جزء من المبلغ المذكور، حيث بقي بذمة النادي مبلغ 15 مليون تسلم منها هذا الأخير خمسة ملايين بواسطة شيك بنكي، قبل أن يفاجئ برجوع شيكين بنكيين مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت ضد رئيس النادي بشأن إصدار شيك بدون رصيد.

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