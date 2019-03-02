الجديدة: الدرك الملكي يوقف مروجين للمخدرات بدوار “المنادلة”

نُشر بتاريخ :  2019-03-02 - 11:02
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أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، في حدود الساعة السادسة من صبيحة اليوم السبت، مروجين للمخدرات بدوار “المنادلة”، الكائن غير بعيد من الطريق الجهوية 301، الرابطة بين عاصمة دكالة والمنطقة الصناعية “الجرف الأصفر”.

التدخل الدركي جاء إثر إخبارية تلقاها مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، حيث تشكل فريق دركي انتقل لتوه، صبيح اليوم السبت، إلى دوار “المنادلة”، وهناك تمت، وفق خطة محكمة، محاصرة سيارة من نوع “فورد” كبيرة الحجم، وإيقاف المروجين اللذين كانا على متنها، جراء ضبطهما متلبسين بحيازة كمية هامة من مخدر الشيرا، ومادة الكيف والطابا المهربة، والتي كانا اقتنياها من الشمال (القصر الكبير)، وكانا يتأهبان لترويجها بإقليم الجديدة.

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