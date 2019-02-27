برشلونة يدك شباك ريال مدريد بثلاثية في البيرنابيو ويتأهل لنهائي كأس الملك

هبة بريس - القسم الرياضي

دك برشلونة شباك مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسجل ثلاثية النادي الكتالوني، المهاجم الأوروغواياني، لويس سواريز، في الدقيقتين 50 و69، و73.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت أطوارها على أرضية ملعب “الكامب نو” في برشلونة قد انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله.

وينتظر برشلونة المتأهل من مباراة نصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين ريال بيتيس وفالينسيا، علما أن لقاء الذهاب بينهما، انتهى بالتعادل الإيجابي، هدفين لمثلهما، في الأراضي الأندلسية.

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