الوكالة الوطنية للموانئ تطلق خدمة إلكترونية لحجز مواعيد استلام الحاويات

هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لبرمجة مواعيد خروج الصناديق الحديدية من ميناء الدار البيضاء عبر المنصة التشاركية للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنيت”.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه الخدمة المبتكرة، التي تندرج في إطار عمل الوكالة الدائم للتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لعملاء الميناء، ستمكن من ضمان إدارة مثلى لكل عمليات حجز مواعيد خروج البضائع التي تتم بين المستوردين أو عملاء التخليص الجمركي المفوض لهم من جهة ومشغلي المحطات والأرصفة المينائية من جهة أخرى.

وستساهم هذه الخدمة الجديدة المندرجة في إطار برنامج الموانئ الذكية الذي أطلقته الوكالة، في تقليص آجال الانتظار وتسهيل مرور الشاحنات في محيط الميناء، كما أنها ستتيح للفاعلين الاقتصاديين فرصة الاستفادة من النجاعة والاستباقية في عمليات تخطيط استلام البضائع، وخفض الكلفة المرتبطة باستخلاصها ونقلها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشروع في العمل بهذه الخدمة الجديدة وتقييمها سيبدأ اعتبارا من فاتح مارس المقبل في إطار مرحلة تجريبية على صعيد ميناء الدار البيضاء، قبل أن يتم العمل بصفة تشاركية مع كل الفاعلين على تعميمها على محطات الميناء والموانئ الأخرى التابعة للوكالة.

ومن الناحية العملية، يمكن إجراء المواعيد عن بعد وبصفة لا مادية بين المستورد أو المخلص الجمركي ومشغل المحطة المينائية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، إذ بالإضافة إلى التاريخ والفترة الزمنية المرغوب فيهما، يسمح طلب الموعد الإلكتروني بتحديد دقيق لكل المعلومات المتعلقة بالمواعيد والبضاعة كأرقام الحاويات ووسائل النقل.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء المنصة التشاركية للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنيت” سنة 2011 بمبادرة من الوكالة الوطنية للموانئ ليتم تعميم العمل بخدماته تدريجيا على جميع الموانئ التجارية التابعة للوكالة، ويشمل جل سلاسل قيم اللوجيستيك والتجارة عبر الحدود.

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