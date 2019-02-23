الجديدة.. درك سيدي بوزيد يسقط “مقرقب” أحدث فوضى بدوار “البحارة”

أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت، منذ أقل من ساعتين، الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، جانحا أحدث فوضى بدوار “البحارة” تحت تأثير أقراص الهلوسة، التي تعرف في أوساط المدمنين على استهلاكها ب”القرقوبي”.

هذا، وكان الجانح الذي يبلغ من العمر 22 سنة، اقتنى من عند مروج معروف بمدينة الجديدة، أقراصا مهلوسة، حيث عمد مباشرة جراء تناولها، في حدود الساعة الثالثة من صبيحة اليوم السبت، إلى الاعتداء على سيارة خفيفة كانت مستوقفة وسط التجمع السكني، دوار “البحارة”، وإلى إحداث فوضى.. وكان كالكلب المسعور، في حالة هيجان.

وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، إلى الدوار المستهدف بالتدخل، والذي يقع شمالا، عند الحدود الترابية مع المدار الحضري للجديدة. وقد أجرى المتدخلون الدركيون المعاينات والتحريات الميدانية، التي مكنت من تحديد هوية الجانح، والاهتداء إلى محل سكناه، والذي كان وقتها تبخر في الطبيعة، تحت جنح الظلام.

هذا، وأسفرت الحملات التمشيطية التي شنتها الدورية الدركية، إلى الاهتداء، ظهر اليوم السبت، إلى مكان اختباء الجانح، ومن ثمة، إيقافه وتصفيده واقتياده إلى المصلحة الدركية، حيث وضعته الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعه للبحث الذي تجريه تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

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