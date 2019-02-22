فرار أكبر مروج ل”الماحيا” ببرشيد و حجز كميات كبيرة من ماء الحياة

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أنه وبتعليمات من القائد الإقليمي للدرك الملكي ببرشيد ، قامت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بحد السوالم بمداهمة مصنع سري يوجد ضواحي سيدي رحال الشاطئ بعد توصلها بمعطيات تفيد بكونه يستخدم لتصنيع ماء الحياة الذي يجري ترويجه بشكل كبير بعدد من مناطق الإقليم.

و في هذا الصدد ، تمكنت عناصر الدرك من حجز كمية كبيرة من “الماحيا” التي كانت معدة للبيع و مخزنة في براميل مختلفة الأحجام داخل مصنع سري يستغله أصحابه لتصنيع هاته المادة في غفلة من السلطات الأمنية و المحلية.

و بالإضافة لذلك ، جرى حجز عدد من المعدات التي عثر عليها بالمصنع السري و التي تستغل في تصنيع “الماحيا” و ذلك بدوار القوة التابع لنفوذ الدرك الملكي لسيدي رحال ، فيما لاذ المتهم الرئيسي المعني بهذا المصنع بالفرار قبل حلول عناصر الدرك.

و مباشرة فور ذلك ، جرى تحرير مذكرة بحث وطنية في حق المعني بالأمر خاصة أنه يعتبر من بين أكبر مروجي ماء الحياة بالإقليم.

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