فاس : قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف يستمع الى المتورطين في جريمة قتل الشاب بفاس

خالد لعروسي - هبة بريس

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس ، أمس الأربعاء، في الاستماع إلى 10 أشخاص مشتبه بتورطهم في قضية قتل الشاب ضحية الفدية

و حسب مصدر مطلع ل ” هبة بريس ” أكد أن الأمر يتعلق بخمسة أشخاص في حالة اعتقال وخمسة أخرون في حالة سراح مؤقت، مضيفا، أن ثلاثة منهم متهمون رئيسيون من بينهم اثنان قاصران، وصاحب الشقة وحارس العمارة

وفي نفس السياق قال نفس المصدر أنه: تمت متابعة المتهمين الرئيسين الثلاثة في الجريمة بالقتل العمد مع الإصرار والترصد والاحتجاز وطلب الفدية، والابتزاز والفساد، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات. و ثلاثة أخرون من نفس القضية تمت متابعتهم بتهم عدم التبليغ عن جناية القتل، وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد.

وأشار أيضا أن أربعة منهم من بينهم فتاتان، تمت متابعتهم في حالة سراح، بعد متابعتهم بتهم عدم التبليغ عن الجريمة، و تمت متابعة فتاة أخرى في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة الفساد وعدم التبليغ، في حين قرر قاضي التحقيق تحديد تاريخ 6 مارس المقبل من أجل التحقيق التفصيلي، وتم إرسال المعنيين بالأمر بالسجن المحلي ببوركايز، والقاصرين بجناح الأحداث بنفس السجن.

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