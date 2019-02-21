الدار البيضاء: اعتقال أفارقة متورطين في قضية تتعلق بالاحتجاز والابتزاز والضرب والجرح

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، الاثنين الماضي، من توقيف أربعة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يقيمون بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والابتزاز والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء كانت قد تفاعلت بسرعة مع مقطع فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر فيه أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهم بصدد تعريض أحد مواطنيهم للضرب والجرح بواسطة أدوات حادة وأخرى راضة علاوة على قنينة زجاجية.

وأضاف ، أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيهم الأربعة المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، كما تم الاهتداء إلى مكان تواجد الضحية الذي أصيب بجروح وحروق متفاوتة الخطورة، مبرزا أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن دوافع هذا الفعل الإجرامي تعود إلى تنصل الضحية من ادعاءاته التي زعم فيها التوسط للمشتبه فيهم من أجل الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين في هذه الأفعال الإجرامية.

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