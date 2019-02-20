العثور على “قنبلة” قرب قناة “ميدي 1 تيفي ” بطنجة ( صورة )

س.بويعقوبي – هبة بريس

عثر عمال ورشة بناء مصنع بالقرب من مقر قناة “ميدي 1 تيفي ” الاخبارية بالمنطقة الصناعية الحرة ، على “قنبلة ” قديمة اثناء قيامهم بحفر اساس مصنع يتواجد بالقرب من مقر القناة وهو ماخلق حالة استنفار بين سلطات المنطقة .

وحضرت لجنة خاصة الى عين المكان بعد إخبارها من قبل السلطات المحلية لمنطقة جزناية حيث توجد المنطقة الاصطناعية الحرة وعملت على معاينة هيكل القنبلة.

ووقفت لجنة مكونة من عناصر الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، بتقصي حقيقة الأمر والوقوف على الواقعة ، حيث يرجح ان تكون القنبلة تعود للحقية الاستعمارية .

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