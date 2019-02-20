العيون.. توقيف شخص متورط في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المشروبات الكحولية

هبة بريس

تمكنت عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن العيون، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات التفتيش المنجزة بمسكن المشتبه فيه أسفرت عن حجز 3400 لترا من مسكر ماء الحياة في طور التقطير والإعداد، فضلا عن عشرين لترا موجهة للاستهلاك، علاوة على ضبط مجموعة من المعدات المستعملة في صناعة هذا المسكر.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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