مصدر : الدرك الملكي ساهم في القبض على مرتكبي جريمة فاس

هبة بريس – فاس

صلة بجريمة القتل التي شهدتها مدينة فاس يوم الأحد 17 فبراير، كشف مصدر رفيع المستوى على أن عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بفاس ساهمت بشكل كبير في فك لغز جريمة قتل الشاب الذي عثر عليه جثة هامدة داخل شقة بعد يومين من تعرضه للاختطاف على يد أفراد كان على صلة معهم

و أضاف ذات المصدر على أن الأبحاث العلمية والتقنية التابعة للدرك الملكي، تمكنت من فك لغز الجريمة، حيث تم اعتماد تقنيات علمية متطورة، بعد شكاية تقدمت بها عائلة الضحية، ما ساهم في تحديد مكان سيارة الضحية والشقة الخاصة بأفراد العصابة والتي عثر بها على الجثة.

هذا وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت بلاغا للرأي العام تؤكد فيه على أن المشتبه بهم تم توقيفهم على مستوى القصر الصغير، يوم الأحد، في إطار البحث المنجز في شكاية بالاختطاف تقدمت به أسرة الضحية، لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد الطيب بضواحي فاس السبت الماضي.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1