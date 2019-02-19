رسميا .. الجامعة تسلم الملعب الشرفي للمولودية الوجدية

هبة بريس : وجدة

سلمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الثلاثاء 19 فبراير، الملعب الشرفي بمدينة وجدة لفريق مولودية وجدة، وذلك بعد تكسيته بالعشب الطبيعي.

ومثًل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في حفل التسليم نيابة عن رئيس الجامعة فوزي لقجع ، كل من جمال السنوسي عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، وجمال الكعواشي عضو المكتب المديري للجامعة.

جدير بالذكر، أن تسليم الملعب الشرفي لمدينة وجدة، يدخل في إطار سياسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرامية إلى تعزيز الملاعب الرياضة لمجموعة من الفرق الوطنية.

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