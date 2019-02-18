سائق يدهس طفلا و يرديه قتيلا و يسلم نفسه للأمن ببرشيد‎

هبة بريس – الدار البيضاء

حادثة سير مميتة تلك التي شهدتها مدينة برشيد في ساعات المساء من يوم أمس بعد أن دهست عجلات سيارة طفلا بالطريق لترديه قتيلا على الفور.

و حسب مصادر مطلعة، فقد تسببت سيارة في وفاة طفل يبلغ من العمر ثمانية سنوات بمدينة برشيد إثر حادث دهس قبل أن يلوذ السائق بالفرار من مكان الحادث.

و وقعت الحادثة بالقرب من مقهى شرم الشيخ طريق الكارة ببرشيد ، حيث و بعدما لاذ سائق السيارة بالفرار من موقع الحادث سلم نفسه للمصالح الأمنية المختصة التي فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات و ظروف هذا الحادث الأليم.

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