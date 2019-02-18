الجديدة .. درك سيدي إسماعيل يوقف مروجا للمخدرات مبحوثا عنه

أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لسرية الجديدة، أمس الاحد، في حدود الساعة السابة مساءا، عقب تدخل دركي محكم بتراب جماعة “مكرس”، مروجا للمخدرات، كان البحث جاريا في حقه بموجب 5 مذكرات بحث، وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال الاتجار في المخدرات. وقد ضبط المتدخلون الدركيون بحوزته كمية هامة من “السموم”، كان بصدد ترويجها في معقله، وتم حجزها بمقتضى حالة التلبس، لفائدة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف وكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة.

هذا، وتندرج هذه عملية إيقاف مروج المخدرات، وشل نشاطه المحظور، في إطار الحملات التطهيرية الاعتيادية، التي مافتئت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، تشنها للتصدي لتجار المخدرات، وتجفيف منابعها في منطقة نفوذها الترابي، بإقليم الجديدة.

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