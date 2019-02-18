المؤتمر العربي الإفريقي لسيدات الأعمال يخرج بتوصيات هامة في دورته الثانية

هبة بريس

نظّم الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية والوكالة المغربية للاستثمار وتنمية الصادرات (AMDIE) الدورة الثانية للمؤتمر العربي الإفريقي لسيدات الأعمال (مراكش-المغرب ، 13-14 فبراير) ، تحت شعار: “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم سيدات الأعمال”

وفي بيانه الختامي، أعرب المشاركون عن امتنانهم العميق للمملكة المغربية، وعن عميق تقديرهم وامتنانهم لجامعة الدول العربية الراعية للحدث، و عن شكر خاص للوزراء والوفود الرسمية الرفيعة والمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركين من مختلف البلدان الأفريقية والعربية.

كما عبر المشاركون، عن خالص تقديرهم للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية (AUIED) والوكالة المغربية للاستثمار وتنمية الصادرات (AMDIE) لتعاونهما بتنظيم هذا المؤتمر، وعن جزيل الشكر لكل من ساهم في إثراء أشغال المؤتمر عبر تقديم أفكار وآراء أظهرت التزامهم الأخلاقي تجاه تمكين المرأة في الدول العربية والأفريقية.

في نهاية هذا الحدث ، تم إصدار إعلان نهائي يتضمن التوصيات الرئيسية المنبثقة عن كل النقاشات التي عرفتها أطوار المؤتمر خلال اليومين، والمتمثلة في: إعادة النظر في أنظمة التعليم الأساسي من خلال تضمين برامج ريادة الأعمال ، لخلق وتعزيز نخبة اقتصادية نسائية، العمل على أن يكون التكافؤ بين الجنسين عنصراً أساسياً في السياسات العمومية في البلدان العربية والأفريقية يكون الغرض منه تعزيز إدماج أفضل للمرأة في سلسلة القيمة المضافة دوليا، تنويع مبادرات الشراكات بين القطاعين العام والخاص وخلق برامج خاصة لتمكين النساء المقاولات، تعزيز روح المبادرة الاجتماعية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية لتطوير الأدوات في الابتكارات الاجتماعية مما يؤدي إلى زيادة التأثير على تمكين المرأة، تعزيز إدراج المرأة في النظم الاقتصادية الرسمية من خلال مكافحة الأنشطة غير الرسمية عن طريق التدريب على وسائل الإعلام والمبادرات، تخصيص ميزانية محددة مخصصة للمرأة في برامج المشتريات العامة والخاصة للاستراتيجيات والمبادرات القائمة على النوع الاجتماعي، تعزيز شبكات سيدات الأعمال العرب و الإفريقيات من أجل تشجيع الجنسين، المساهمة في مشروع بناء صندوق أفريقي عربي مخصص لريادة الأعمال، يعطي الانطلاقة للقدرات المالية، دعم برامج التعليم المالي المخصصة للنساء للوصول إلى الأنظمة المالية، وتحويل رغبتنا والتزاماتنا إلى خطط عمل ملموسة تؤدي إلى النجاح.

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