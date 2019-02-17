بروكسل : إبراز النموذج المغربي للتدين خلال لقاء مع الأئمة والقيمين الدينيين ببلجيكا

هبة بريس ـ و م ع

أبرز لقاء انعقد مساء اليوم السبت، ببروكسل، مع الأئمة والقيمين الدينيين ورؤساء جمعيات المساجد المغاربة ببلجيكا، النموذج المغربي المتفرد للتدين، والذي استمر لقرون بفضل اعتماده على الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام السمحة.

وتم التأكيد خلال هذا اللقاء، الذي نظمته سفارة المغرب ببلجيكا، على أن النموذج الذي اعتمده المغاربة كمؤطر لحياتهم الدينية، مكنهم من الحفاظ على أمنهم الروحي ووحدة صفهم، والتصدي لجميع التيارات الدخيلة على ثقافتهم وعاداتهم.

كما شدد اللقاء، الذي حضره أزيد من 500 من الأئمة والقيمين الدينيين ورؤساء جمعيات المساجد ببلجيكا، على أن هذا التفرد يجد سنده في التاريخ، حيث عرف المغرب بالتعايش بين جميع الديانات السماوية، مبرزا امتداد هذا النموذج إلى عدد من البلدان الإفريقية.

وقال السيد محمد عامر سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ إن المغاربة أينما كانوا ” تجمعهم مدرسة تدين واحدة تحت مؤسسة إمارة المؤمنين ” داعيا الفاعلين الدينيين ببلجيكا إلى التكثيف من جهودهم من أجل تلبية الحاجيات الدينية والروحية للجالية المغربية.

وأبرز أن “الشخصية الدينية المغربية متميزة” بفضل تشبعها بالإسلام الوسطي المعتدل القادر على مواكبة مستجدات العصر، وهو ما مكن النموذج المغربي للتدين من الاستمرار لعدة قرون.

وحث السيد عامر الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا على التشبث بهذا النموذج على غرار آبائهم وأجدادهم ، وأن يحملوا مشعل التدين المنفتح البعيد عن الغلو، مشيرا إلى أن هذه ” أمانة في عنق الاجيال الصاعدة ” من أجل ضمان استمرارية هذا الموروث خاصة في بلاد المهجر.

كما اكد السيد عامر على ضرورة اندماج الشباب من أفراد الجالية المغربية في المجتمع البلجيكي والتعبير عن قدراتهم ومواهبهم، وفرض أنفسهم في جميع المجالات حتى يكونوا خير سفراء لبلدهم الأم، مؤكدا أن نجاحهم في بلد الاستقبال هو نجاح للمغرب أيضا.

من جهة أخرى، أبرز السيد عامر أن المغرب يشهد إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بعدد من المناطق من شمال المغرب إلى جنوبه، من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص الشغل، مشيرا إلى مناخ الأمن والاستقرار وحرية التعبير التي يعرفها المغرب مما جعله نموذجا يحتدى على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتوقف السفير، بهذه المناسبة، عند عدد من المواضيع التي تشهدها الساحة الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، حيث أكد على أن المغرب يحقق في هذا الملف الانتصار تلو الآخر، مذكرا في هذا الصدد بمصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري واللذان يغطيان مجموع تراب المملكة من شمالها إلى جنوبها، وكذا ، مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة على ميزانية بلاده برسم سنة 2019، والتي تتضمن مقتضيات صريحة تنص على أن الاعتمادات المخصصة للمملكة يمكن استخدامها للمساعدة في الصحراء المغربية. وحث السيد عامر، الحاضرين على ضرورة مواصلة التعبئة من جميع مواقعهم لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية الذين يتحينون الفرصة لضرب المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا الملف. وتناول السفير خلال هذا اللقاء ايضا جودة العلاقات بين المغرب وبلجيكا ، مشيرا في هذا الصدد إلى النجاح الكبير الذي حققته البعثة الاقتصادية المغربية البلجيكية التي زارت المملكة، مؤخرا، والتي ترأستها الأميرة أستريد ، والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية لحجم التبادل بين البلدين.

من جانبه، أكد السيد الطاهر التوجكاني رئيس المجلس الاوروبي للعلماء المغاربة على الدور الذي يضطلع به الأئمة والقيمين الدينيين في تأطير مسلمي الجالية المغربية في الخارج، وخاصة في بلجيكا، وتلقينهم مبادئ الإسلام الصحيحة البعيدة عن المفاهيم المغلوطة التي أدت إلى انحرف بعض الشباب.

كما دعا أفراد الجالية المغربية ببلجيكا إلى وحدة الصف وتنسيق الجهود من أجل رفع التحديات التي تواجه هذه الجالية في بلاد المهجر، مشيرا إلى أن ” الوحدة ضرورة حتمية وشرعية في ظل عصر التكتلات الذي نعيشه”.

وعبر القنصل العام للمملكة ببروكسل، السيد عبد الرحمان فياض، باسمه وباسم قنصلي المملكة بلييج وأنفرس، عن استعدادهم للعمل جنبا إلى جنب مع جمعيات المساجد حتى يضطلعوا بأدوارهم على أحسن وجه.

ورفع المشاركون، في نهاية هذا اللقاء، أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرعوا إلى العلي القدير بأن يحفظ بلدنا من كل سوء، وأن يوحد كلمة مغاربة العالم من أجل رفع راية المغرب عاليا والدفاع عن مقدساته، والانخراط في أوراش النماء التي تعرفها مختلف مناطق المملكة.

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