تيزنيت : أوضاع صعبة يواجهها ” معطلون” بعد 12 يوم من اضراب على الطعام

نُشر بتاريخ :  2019-02-15 - 15:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم تنفيذ وقفة إحتجاجية تضامنية مع معتصم الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، بعد اليوم الثاني عشر من الإضراب عن الطعام الذي يخوضه رئيس الفرع ” عمر الحمري ” ورفاقه ، لمطالبة رئيس جماعة تيزنيت بتنفيذ الوعود.

و قد سبق للتنسيقية المحلية للباعة المتجولين ، أن دعت إلى هذه الوقفة يوم أمس الخميس، و قد رفعت شعارات أمام المعتصم تطالب الجهات المعنية بإنقاد حياة عمر الحمري و رفاقه لحل الملف الذي يعتصمون من أجله، كما تم رفع شعارات داخل الجماعة أيضا تطالب رئيس البلدية من أجل فتح حوار جاد و مسؤول مع المعتصمين ينهي هذا الإضراب عن الطعام، و قد سبق و أن أصدر الفرع المحلي لجمعية المعطلين بيان أشار إلى تنفيذ هذا الإعتصام و الإضراب عن الطعام حتى تحقيق المطالب أو الشهادة بحسب بيانهم .

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