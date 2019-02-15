الكشف عن موعد مباراة الرجاء الرياضي والجيش الملكي

نُشر بتاريخ :  2019-02-15 - 14:53
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هبة سبور – شفيق عنوري

كشفت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن موعد مباراة الجيش الملكي وضيفه الرجاء الرياضي، برسم الجولة ال19 من البطولة الاحترافية.

وحددت اللجنة، يوم الأربعاء ال27 من فبراير الجاري، موعدا لإجراء مباراة “الكلاسيكو” بين “النسور” و”العساكر”.

وفرض التزام الرجاء بخوض مباراة نهضة بركان برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على لجنة البرمجة تحديد الموعد السالف الذكر.

وستقام المباراة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، حيث من المنتظر أن تعرف حضورا جماهيريا كبيرا.

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