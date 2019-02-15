مطاردة سائق مخمور تسفر عن اصابة رجل أمن بطنجة

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

أصيب شرطي تابع لفرقة الصقور (الدراجين) بالمنطقة الأمنية الثانية بطنجة بعدما تعرض لدهس ليلة أمس من لدن سائق متهور وفي حالة سكر طافح، بشارع باستور وسط المدينة (منطقة ايبيريا) .

الحادث وحسب المعطيات المتوفرة أسفر عن اصابة الشرطي بكسور في يده وقم تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس على وجه السرعة لتلقي العلاجات الأولية.

الشرطي الذي كان ضمن دوربة تزاول مهمامها بالمنطقة المذكورة لاحظ تهور السائق المخمور وطريقة قيادته للسيارة مهددا سلامة المواطنين ، حيث بدأت اطوار المطاردة التي انتهت باصابة للشرطي بعد ان تمكنوا من محاصرة السيارة “المجنونة” وتوقيف سائقها في حالة سكر طافح .

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