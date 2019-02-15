لقجع: “بغيت المعقول في البطولة و سأدافع عن النزاهة و لو نبقى بوحدي فهاد الجامعة”

هبة بريس – الرباط

في لقاء تواصلي عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقصر المؤتمرات بالصخيرات ، إلتأمت أسرة كرة القدم الوطنية من هيئة تحكيم بمسؤوليها و حكامها و رؤساء أندية القسمين الأول و الثاني للبطولة الاحترافية و مدربيها و الصحافة الوطنية.

و في هذا اللقاء، تطرق فوزي لقجع رئيس الجامعة لقطاع التحكيم و علاقته بباقي المتداخلين في اللعبة، مؤكدا أنه لا يشك أبدا في نزاهة حكام البطولة و لم يسبق له البتة أن تدخل في عمل المديرية الوطنية للتحكيم و لا اللجنة المركزية.

و أوضح لقجع الذي كان يتحدث أمام الحكام و أعضاء المكتب الجامعي و رؤساء الأندية و المدربين و الإعلاميين أن الأخطاء في كرة القدم واردة و تبقى مقبولة مقارنة مع ما نراه في بطولات عالمية، لكن من غير المقبول ان يظل بعض من المسيرين و المدربين يعلقون شماعة فشلهم في كل خسارة على التحكيم.

كما أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه قد حان الوقت لتخليق الممارسة الكروية و أن التحكيم سيبقى موضوع نقاش على الدوام، لأن كرة القدم تستمد متعتها ونكهتها من الهوامش العاطفية، وليست معادلة رياضية، مؤكدا أنه يجب تفادي الوقوف عند بعض الحالات الاستثنائية، بل أصبحت الدعوة ملحة إلى تبني نقاش عميق وهادف يتسع فيه صدر المتنافسين.

و أبرز المسؤول الأول في جامعة المستديرة أن مناقشة موضوع التحكيم الوطني يجب أن يتم بتجرد بعيدا عن التصريحات التي تتبنى التشكيك و نظرية المؤامرة و الاتهامات المجانبة للصواب بعيدا عن ثقافة الروح الرياضية.

وتوقف السيد فوزي لقجع، خلال كلمته أيضا، عند الهفوات التحكيمية التي عرفتها بعض مباريات البطولة الوطنية، مفيدا أن هذا يقع في مختلف الدوريات العالمية، باعتبارها جزء من اللعبة، مع الوجوب العمل على التقليص من تأثيرها، عبر مجموعة من الإجراءات أبرزها الإعتماد تقنية المساعدة بالفيديو “الفار”، انطلاقا من الموسم الكروي المقبل.

ودعا السيد فوزي لقجع، مديرية التحكيم إلى ضرورة الرد على تساؤلات الأندية داخل أجل أقصاه أسبوع واحد، و الاهتمام بالتكوين القاعدي للحكام على مستوى العصب الجهوية، خاتما كلامه بعبارة: “بغيت المعقول و النزاهة في البطولة، كل واحد يدير خدمتو ، الرؤساء يقابلو خدمتهم، المدربين يقابلو خدمتهم و الحكام يقابلو خدمتهم، و لي مابغاش المعقول ماعندي ماندير بيه وخا نبقى بوحدي فهاد الجامعة”.

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