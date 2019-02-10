شاب يقتل زوجة اخيه ويضع حدا لحياته بالرحامنة

ضاهر محمد – مراكش

عرفت جماعة رأس العين بالرحامنة يوم امس السبت جريمة قتل مروعة بعدما اقدم شخص على قتل زوجة أخيه محاولا اغتصابها ، ليقوم بعد ذلك بالانتحار بشنق نفسه.

وتعود تفاصيل الجريمة بعد عودة الزوج إلى البيت، حيث وجد زوجته مدرجة في الدماء، و عليها آثار التعنيف، ليخرج غاضبا للبحث عن شقيقه المعتدي ، ليجده قد علق نفسه تحت جذع شجرة.

وحلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، التي قامت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات حالة الانتحار وتعنيف الزوجة، التي لفظت أنفاسها الاخيرة بقسم العناية المركزة بمستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش .

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