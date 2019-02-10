“جانح” يضرم النار في 4000 وحدة للتبن بأربعاء الغرب (فيديو)

هبة بريس- الرباط

ذكرت مصادر متطابقة و من عين المكان، أن شخصا جانحا أقدم أمس بدوار لعيافطة (جماعة أولاد مالك بسوق أربعاء الغرب) على تعمد إضرام النار في ٱلاف وحدات التبن التي كانت على مقربة من عدد من الخيام القروية الآهلة بالسكان.

و وفقا لذات المصادر، فإن سبب إقدام هذا الشخص على إضرام النار في وحدات التبن، مرده إلى خلافه مع شخص لم يود مجاراته في قضية عزل نائب سلالي و تنصيب آخر مكانه و شهادته ضده، الأمر الذي أغاض الجاني حيث أقدم قبيل أذان الفجر على إضرام النار في مختلف جوانب أكوام التبن التي هي ملكية غريمه، لتندلع النيران بشكل هائل و لولا الالطاف الإلاهية لتسبب الأمر في خسائر فادحة في الأرواح.

هذا وفور علمها بالحادث انتقلت في صباح اليوم الباكر عدد من وحدات رجال الٱطفاء و الدرك الملكي، حيث تمت مباشرة عملية إطفاء الحريق، مع تحرير محاضر متعددة من طرف عناصر الدرك الملكي، استمعت من خلالها للعديد من الأطراف التي لها صلة بالموضوع.

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