الباييرن يواجه اصدقاء منديل وحاريث وعينه على مواصلة المطاردة

نور الدين . ب

يواجه بايرن ميونيخ مساء اليوم السبت ضيفه شالكة في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني الممتاز،لكرة القدم على أرضية ملعب أليانز أرينا.

ويسعى الفريق البفاري لتحقيق الإنتصار على ضيفه شالكة والعودة لسكة الإنتصارات، بعد السقوط في الجولة الماضية أمام بايرن ليفركوزن بثلاثية.

ويحتل البايرن المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني ب 42 نقطة،على بعد 7 نقاط من المتصدر بروسيا دورتموند ، بينما يحتل شالكه المركز الـ12 برصيد 22 نقطة.

فيما يبحث أصدقاء الدوليين المغربيين أمين حاريث،وحمزة منديل على تحقيق نتيجة إيجابية ،خصوصا وأن الفريق الأزرق إنهزم هو الأخر بميدانه في الجولة الماضية أمام الوصيف بوروسيا مونشنغلادباخ.

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