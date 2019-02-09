أمرابط لن يلعب دوري أبطال اسيا مع النصر

نور الدين . ب

كشفت جريدة «الشرق الأوسط»، السعودية أن فريق النصر، بقيادة المدرب فيتوريا، قرر استبعاد الثنائي نور الدين أمرابط وأحمد موسى من قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك لارتباطهما بمشاركات مع منتخبيهما خلال البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود بدلاء من اللاعبين المحليين.

ولم يحسم مدرب النصر خياراته من اللاعبين الأجانب للبطولة الآسيوية، حيث تأكد وجود الثنائي حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والمهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، فيما أكدت مصادر مطلعة أن فيتوريا يفكر في ضم الثنائي لاعب الوسط البرازيلي جوليانو دي باولا بالإضافة إلى اختيار واحد من المدافعين البرازيليين، إما برونو أوفيني، أو مايكون بيريرا.

ومن المرجح أن يستعين فيتوريا بالظهير حمد المنصور، الذي يجيد اللعب بالظهيرين الأيمن والأيسر، كما تشكل عودة المحترف النيجيري أحمد موسى إضافة كبيرة في حسابات المدرب البرتغالي، حيث أكد أنه تعافى من الإصابة السابقة وأعلن جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية، مما يعني إمكانية الاستفادة من خدماته في لقاء الأهلي، في حال تجاوزه الاختبارات الطبية واللياقية.

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