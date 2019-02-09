“بيين سبورت” تبعد بادة عن مباراة الرجاء

هبة سبور

كشفت قناة “بي إن سبورت” عن معلق مباراة الرجاء الرياضي وأوتوهو الكونغولي و التي ستقام يوم الأربعاء 13 فبراير برسم الجولة الثانية لدور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية ،وتقام هذه المباراة على ملعب مولاي عبد الله بالرباط .

وأسندت إدارة مجموعة قنوات “بي إن سبورت التعليق” على أحداث مباراة الرجاء وأوتوهو لليبي محمد بركات خلفا لجواد بادة الذي كان يعلق على مباريات الأندية الوطنية المشاركة في المسابقات الإفريقة.

يذكر أن الفريق الأخضر تعادل في الجولة الأولى ضد حسنية أكادير بهدف لمثله ،وأتو هو الكونغولي تعادل هو الأخر مع نهضة بركان بنفس النتيجة.

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