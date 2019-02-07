المنتخب الأولمبي ينهي استعداداته بتعادل أمام ال”كاك”

هبة سبور – لوماتن

اختتم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، تجمعه الاعدادي بمدينة الرباط، بتعادل امام النادي القنيطري (3-3) في مباراة إعدادية، احتضنها، أول أمس الأربعاء، ملعب المعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد ضاحية بمدينة سلا، استغلها الهولندي مارك ووث مدرب المنتخب للوقوف على مستوى اللاعبين المنتمين للبطولة الوطنية، تحسبا للمباراة الهامة امام منتخب الأولمبي للكونغو الديمقراطية، المقرر إجراؤها شهر مارس المقبل، برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا المقبلة، وهي النهائيات التي ستفرز ممثلي القارة السمراء في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مارك ووث إنه اضطر إلى برمجة معسكر إعدادي قصير لم يتجاوز ثلاثة أيام بسبب التزامات الأندية الوطنية سواء على الواجهة المحلية او القارية، مضيفا أنه بالرغم من ذلك مرتاح لحصيلة الاستعدادات، سيما انها استهدفت اللاعبين المحليين من اجل الرفع من مستوى جاهزيتهم سواء البدنية او التقنية وكذا البحث على انسجام أكثر بينهم.

وأضاف ووث أن تكثيف المعسكرات الإعدادية رغم قصر مدتها سيساعده كثيرا على الوقوف على درجة استعدادات اللاعبين المنتمين للأندية الوطنية تحسبا للمباراة القوية امام الكونغو الديمقراطية ضممن التصفيات الافريقية،

وسيشد وفد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة، الرحال صوب العاصمة الكونغولية كينشاسا يوم 18 من شهر مارس المقبل تأهبا لخوض مباراة ذهاب الدور الأول من التصفيات المقرر في 20 او 21 من الشهر ذاته، على أن تجرى مباراة الإياب بالمغرب في 25 أو 26 من مارس، حيث لم تحسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد الملعب الذي سيستقبل فيه الأشبال.

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