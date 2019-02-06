غرق قارب يسفر عن مصرع مهاجر بسواحل طنجة

نُشر بتاريخ :  2019-02-06 - 20:00
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هبة بريس- مكتب طنجة
أسفرت محاولة للهجرة غير الشرعية عن غرق قارب يضم مهاجرين ووفاة أحدهم اليوم الأربعاء بسواحل مدينة طنجة.
وحسب مصادر عليمة، فإن قاربا كان يضم مرشحين للهجرة انطلق من ساحل طنجة قبل أن يتعرض للغرق، ويسفر عن وفاة شخص لتتدخل عناصر البحرية التي تمكنت من انقاذ بعضهم فيما لازال البحث جاريا لانقاذ آخرين .
ووفق المصادر نفسها، فقد تم نقل المهاجرين إلى ميناء طنجة، فيما جرى نقل 3 مهاجرين من ضمنهم فتاة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة لتلقي  العلاجات الضرورية.
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