أكادير: انفجار قنينة غاز ترسل طفلين في حالة خطيرة إلى المستشفى

أحمد وزروتي: هبة بريس

أسفر حريق، اندلع بأحد المنازل بجماعة الصفا بإقليم اشتوكة آيت باها، عن حرق طفلين كانا متواجدين بالمنزل آنذاك.

ووفق مصادر هبة بريس، فقد شب الحريق في غياب الأبوين اللذين يعملان بإحدى الضيعات الفلاحية صباح اليوم الأربعاء 6فبراير ، إثر انفجار قنينة غاز داخل المنزل الذي يتواجد به طفلان.

وأضافت ذات المصادر أن تدخل الجيران ساهم بشكل كبير في إنقاد الضحيتين اللتين أصيبتا بحروق من الدرجة الثالثة استلزم معها نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات اللازمة.