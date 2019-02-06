بسبب تنامي الجريمة.. إحداث دائرة أمنیة بتراب مقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

أعلن مجلس مدینة الدار البیضاء عن تاريخ عقد الدورة العادیة لشهر فبرایر 2019 ، و ذلك عبر جلستین يوم الخميس سابع فبراير بداية من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر ولایة جهة الدار البیضاء سطات.

و يتضمن جدول أعمال الدورة العديد من النقاط التي ستتم دراستها و مناقشتها قصد التصويت عليها ، و يبقى من ضمنها تلك المتعلقة بإحداث مفوضية للأمن بإحدى أهم مناطق البيضاء التي تشهد تناميا في معدلات الجريمة.

و تقرر أن يتدارس مجلس مدينة الدار البيضاء خلال دورة فبراير موضوع إحداث مفوضية للأمن و ذلك قصد التصويت و الموافقة المبدئیة على تخصیص القطعة الأرضیة رقم 08 و التي ستقتطع من الرسم العقاري عدد2811 /45 مساحتها 500 مترا مربعا المتواجدة بمشروع كریان سنطرال من أجل إحداث دائرة أمنیة بتراب مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء.

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