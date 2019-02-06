نجم الساحل يطرح تذاكر مباراته أمام الرجاء البيضاوي

هبة سبور – وكالات

أعلنت إدارة النجم الساحلي، أن عملية بيع تذاكر مباراة إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بين النجم والرجاء البيضاوي تنطلق اليوم الأربعاء داخل مقر النادي.

ومن المقرر أن يلتقي النجم نظيره الرجاء في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، علمًا بأن الفريق التونسي فاز خارج أرضه في مباراة الذهاب (2-0).

وتتراوح أسعار التذاكر بين 10 دنانير و15 دينارا و20 دينارا و30 دينارا و100دينارا.

وأشار النجم الساحلي في بيان رسمي إلى أنه سيسمح بدخول المشجعين تحت 18 عامًا، ولكن بصحبة أولياء أمورهم.

وفي سياق متصل يعقد المدير الفني للنجم الساحلي، الفرنسي روجيه لومير غدًا الخميس مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة الرجاء.

كما تقرر أن تكون الحصة التدريبية الأخيرة التي سيجريها الفريق التونسي غدًا مفتوحة أمام وسائل الإعلام

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