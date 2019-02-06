ضبط حوالي 170 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة – المتوسط

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عمليتين منفصلتين خلال 48 ساعة الماضية، من ضبط أزيد من 168 ألف أورو غير مصرح بها.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول بميناء طنجة – المتوسط للمسافرين أحبطت، خلال عملية أمس الثلاثاء، إدخال 130 ألف أورو للتراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحا أنه تم العثور على هذا المبلغ المالي خلال عملية تفتيش روتينية لأمتعة وسيارة أحد المغاربة المقيمين بإيطاليا.

وفي عملية ثانية، ضبطت عناصر الجمارك بمنطقة المغادرة، اول أمس الاثنين، 38 ألفا و 560 أورو مدسوسة في حقيبة بحوزة مهاجر مغربي كان ينوي السفر بها على متن رحلة بحرية متوجهة نحو إيطاليا دون الحصول على إذن مسبق من الإدارات المختصة.

وخلص المصدر إلى أنه قد تم إخضاع المعنيين بالأمر للإجراءات الإدارية والقضائية المعمول بها في هذا المجال.

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