وجدة .. توقيف 3 أشخاص ضمنهم طالب بتهمة ترويج “الكوكايين” و”القرقوبي”

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة السعيدية، زوال الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم طالب، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف أحد المشتبه فيهم متلبسا بحيازة كمية من أقراص الإكستازي موجهة للبيع بمدينة السعيدية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وأحد المشاركين بمدينة وجدة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كمية إجمالية تبلغ 9508 أقراص من مخدر الإكستازي، و8 غرامات من مخدر الكوكايين، وأربعة هواتف محمولة، علاوة على مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه متحصلا من عمليات ترويج المخدرات.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، التي تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، وتحديدا الأقراص المهلوسة

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