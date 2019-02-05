انفجار قنينة يأتي على منزل بالكامل بأزيلال

هبة بريس ـ بني ملال

خلَّف انفجار قنينة غاز من الحجم الكبير، اليوم الثلاثاء 05 فبراير 2019، حريقا بأحد المنازل بحي التجزئة بمدينة أزيلال.

وحسب مصادر محلية، إن الإنفجار نجم عن تسرب غاز اليونان أثناء إعداد وجبة غداء، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة بعدما احترقت بعض تجهيزات المنزل وتضرر جدرانه .

وأضافت ذات المصادر أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الشرطة الأمن، وعناصر الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما فتح تحقيق دقيق من لدن مصالح الأمن الوطني لتحديد ظروف وملابسات وقوع الإنفجار.

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