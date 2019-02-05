بـني ملال : وفـاة شرطـي طعنا بـالسلاح الأبيض

هبة بريس ـ الرباط

علم لدى ولاية أمن بني ملال أن شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، تبدو عليه علامات الاضطراب العقلي، أقدم مساء اليوم الثلاثاء على تعريض شرطي وابنه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، فتسبب في وفاة الضحية الأول وإصابة الثاني بجروح خطيرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه اعتاد الحضور لمنزل الشرطي الضحية بسبب علاقته بأبنائه، قبل أن يعمد دون سبب ظاهر ومعقول إلى طعنه بواسطة سكين متسببا في وفاته، بينما أصاب ابنه البالغ من العمر 27 سنة بجروح خطيرة على مستوى البطن.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد ارتكابه لهذه الجرائم، كما تم حجز السكين المستعمل في الاعتداء، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن خلفيات وظروف اقترافه لهذه الأفعال الإجرامية، وكذا التحقق من وضعه العقلي والنفسي.

وأوردت المديرية أن المدير العام للأمن الوطني قرر ترقية “مقدم شرطة رئيس”، الذي توفي في هذا الاعتداء، بكيفية استثنائية إلى الرتبة الأعلى، فضلا عن تكليف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني لمؤازرة عائلة الضحية وتمكينها من كل المساعدات اللازمة والدعم الضروري، فضلا عن تحمل جميع نفقات التطبيب والاستشفاء بالنسبة للابن الضحية الذي لا زال يخضع العلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفى.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0