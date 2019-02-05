مؤسسة لاليغا تعقد ندوة صحفية بالمغرب

هبة بريس

عقدت مؤسسة “الليغا” المشرفة على الدوري الإسباني، ندوة صحافية صباح يومه الثلاثاء 5 فبراير 2019 ، بأحد فنادق الدار البيضاء ، حول برنامج “الليغا في المغرب” بالنظر للأهمية الكبيرة التي يمتلها الدوري الاسباني في المغرب ومن أجل تثمين العلاقات التاريخية المغربية- الاسبانية .

وعرفت الندوة حضور العديد من اللاعبين المغاربة النجوم الذين سبق لهم أن مارسوا في الليغا الإسبانية وفي مقدمتهم اللاعب الدولي وعميد المنتخب الوطني المغربي السابق نور الدين النيبت واللاعب الدولي السابق نبيل باها وقد قام بتنشيط هذه الندوة رفقة مندوب هذه المؤسسة بدول شمال افريقيا اللاعب الدولي السابق فيرناندو سانز ، اللاعب الدولي السابق لريال مدريد والرئيس السابق لنادي مالقا الإسباني، والمدير العام الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل “الليغا”

وتم التطرق للحضور البارز للاعبين المغاربة في البطولة الإسبانية “الليغا” منذ عقود خلت، كالأسطورة العربي بنمبارك، الذي لعب لأتلتيكو مدريد، وعبد الله الأنطاكي الملقب بمالقا، ومحمد التيمومي و الحارس الدولي السابق بادو الزاكي وحسن فاضل وحسن ناظر و نورالدين النيبت ومصطفى حجي وصلاح الدين بصير إضافة للعديد من اللاعبين الأخرين , الذين لا زالو يلعبون بأندية إسبانية أمثال يوسف النصيري ونبيل الزهر لاعبي ليغانيس، وزهير فضال مدافع ريال بيتيس، والحارس الدولي ياسين بونو حارس مرمى خيرونا، وأنور التهامي وسط ميدان بلد الوليد، والحارس الدولي منير المحمدي وهشام بوسفيان وعبد الكبير عبقار وبدر بولهرود لاعبي مالقا…

القائمين عن الندوة قدموا جردا تاريخيا عن مشوار تأسيس الليغا الاسبانية وعن أهم المحطات البارزة التي قطعتها بالاضافة الى جرد عدد من المكاتب الدولية لليغا بمختلف انحاء العالم ولعل الحدث البارز في هذه الندوة الصحفية هو تقديم عبر شاشة الفيديو تاريخ أهم اللاعبين المغاربة اللذين بصموا على مسار جيد وحافل بالليغا الاسبانية وفي مقدمتهم العربي بن امبارك مرورا بعبد الله الانطاكي الملقب بمالاقا ثم الحارس بادو الزاكي بعد ذلك استعرض المنضمون شريط فيديو رائع أرخ لأهم الأهداف التي عرفتها بطولة الليغا الاسبانية من توقيع مجموعة من اللاعبين الدوليين المغاربة سواء من اعتزلوا أو اللذين مازالوا يمارسون في بطولة الليغا الحالية بعد ذلك تم تقديم اللاعب نور الدين النيبت الذي أبى المنضمون لهذه الندوة الصحفية نبش في ذاكرة عميد أسود الاطلس السابق من خلال تاريخه الكروي بالليغا الاسبانية خاصة وانه قضى 8 مواسيم بفريق ديبورتيفو لكورونيا بعد ذلك تم تقديم لاعبين عاصروا نور الدين النيبت وهما مصطفى حجي وصلاح الدين بصير حيث كباقي اللاعبين المغاربة اللذين مارسون أو مازال يمارسون في الليغا الاسبانية تم تقديم مسارهما الكروي الاحترافي بعد ذلك تم تقديم اللاعب الدولي السابق نبيل باها والذي عاشر فريق مالقا الاسباني بداية من سنة 2007 وشاءت الصدف ان يلتقي بهذه الندوة الصحفية برئيسه السابق بنادي مالقا الاسباني فيرناندو سانز بعد ذلك تم تقديم أخر جيل من اللاعبين المغاربة الدوليين اللذين يمارسون بالليغا الاسبانية خلال موسم 2018/2017 أمثال فيصل فجر – أشرف حكيمي – نور الدين المرابط وغيرهم من اللاعبين الذين بصموا ومازالوا يبصمون على مسار جيد في الليغا الاسبانية.

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