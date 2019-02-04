ولاية امن مراكش تحقق في العثور على لوازم شرطي بالشارع العام

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، مصالح الأمن الوطني بولاية مراكش فتحت تحقيقا بخصوص العثور على حزام مسدس وقبعة أصفاد يشتبه أنها لرجل أمن وذلك بالدرب لقديم بحي دوار إزيكي بمدينة مراكش، إلى جانب حقيبة تمت معاينتها من طرف الشرطة العلمية.

وحلت بعين المكان عناصر الدائرة الأمنية 12 والسلطة المحلية قبل أن تصل عناصر الشرطة العلمية والتقنية حيث تم حجز الاصفاد وحزام يشتبه انهما لرجل أمن كما تم العثور على حقيبة تم نقلها إلى المنطقة الامنية قصد تفتيشها.

وكشفت نفس المصادر، ان التحقيق الذي فتحته عناصر الشرطة القضائية، سيمكنها من الوصول بسهولة لرجل الامن نظرا لتوفر لوازم الاشتغال على ارقام تسلسلية خاصة بكل فرد.

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