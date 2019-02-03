زوج يذبح زوجته باشتوكة آيت باها ويسلم نفسه للدرك

هبة بريس –

شهد دوار “ايت واكمار” بجماعة “وادي الصفا” التابعة ترابيا لاقليم اشتوكة آبت باها ، صباح اليوم الاحد جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أم لطفلين .

وحسب ماأفادت به مصادر محلية فالجريمة كان بطلها زوج الضحية الذي اقدم على قتل زوجته داخل المنزل بعدما دخل معها عراك تطور الى جريمة قتل اهتزت لوقعها ساكنة الدوار المذكور ، حيث سلم الجاني نفسه مباشرة بعد وقوع الجريمة لعناصر الدرك الملكي .

وانتقلت السلطات المحلية، رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، في حين تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات، وحيثيات الواقعة.

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