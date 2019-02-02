يونس بلهندة مرشح بقوة للانتقال للخليج !

هبة سبور

كشفت صحيفة “فوتبال أرينا ” التركية ، أن الدولي المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، توصل بعرض إحترافي مغربي من نادي الهلال السعودي، الذي يرغب في التعاقد معه خلال المركاتو الصيفي القادم مقابل 9 مليون يورو،بعدما رفض ناديه الإستغناء عنه في هذا المركاتو الشتوي.

وأفادت نفس المصادر، أن الدولي المغربي هو الأخر لديه رغبة في تغيير الأجواء، في ظل المشاكل التي بات يعيشها منذ انطلاق الموسم الكروي وعدم دخوله كرسمي في العديد من المباريات.

اللاعب البالغ من العمر 28 سنة خاض هذا الموسم مع غلطة سراي 14 مباراة وصنع لزملائه 3 أهداف ويرتبط بعقد مع النادي التركي الى غاية 30 يونيو 2021 وتصل قيمة اللاعب المالية في بورصة اللاعبين 6 مليون يورو.

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