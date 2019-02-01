أكادير: حجز أزيد من ثلاث كيلوغرامات من المخدرات واعتقال المروج

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بآيت ملول مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صبيحة اليوم الجمعة فاتح فبراير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، خلال عملية أمنية على مستوى حي المسيرة، بناءً على مذكرات البحث الصادرة في حقه، قبل أن تمكن عمليات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز ما يفوق 3 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، ومبالغ مالية متحصلة من عملية ترويجها.

كما مكنت إجراءات البحث المنجزة في نفس القضية من توقيف قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطه في مساعدة الشخص الموقوف في عملية الترويج.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه البالغ تحت الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المشتبه فيه القاصر للمراقبة الشرطية، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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