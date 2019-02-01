انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جبل بالحسيمة

اس.بويعقوبي – هبة بريس

تمكنت عناصر الوقاية المدنية اليوم الجمعة فاتح فبراير من انقاذ فتاة حاولت وضع حد لحياتها برمي نفسها من اعلى جبل قرب ميناء الحسيمة .

وحسب مصادر عاينت الواقعة فقد حاولت فتاة في العشرينيات من العمر القاء نفسها من اعلى الجبل المطل على ميناء مدينة الحسيمة لدوافع شخصية ربطتها ذات المصادر بتدهور علاقة عاطفية كانت تربطها باحد الاشخاص .

وفور اخطارها هرعت السلطات والمصالح الامنية الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من اقناع الفتاة بالعدول عن تنفيذ وعيدها بعدما هددت بالانتحار ، حيث تم نقلها الى مستشفى المدينة ومن تم غادرته بعد تلقيها للعلاجات الضرورية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0