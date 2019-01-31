هذا ما قضت به ابتدائية فاس في حق عون سلطة بعين الشقف بسبب الرشوة

ع محياوي – هبة بريس

قضت المحكمة الإبتدائية بفاس اليوم الخميس 31 يناير 2019, بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم، في حق عون سلطة (المقدم)، تابع لباشوية جماعة عين الشقف متورطا بتلقيه رشوة من مواطن بذات الجماعة التابعة ترابيا لعمالة مولاي يعقوب مقابل تقديم خدمة له في إطار البناء العشوائي، بعد أن نصب له كمينا، باعتماد الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة.

وتعتبر هذه الخدمة، بحسب الوزارة، آلية سهلة للتبليغ لضبط الجناة في حالة تلبس بسرعة كبيرة، حيث يتم تحويل مكالمة المواطن المتصل إلى ثلاث قضاة مكلفين بتلقي المكالمات الخاصة بالتبليغ عن الرشوة، موضحة أنه “بعد تسجيل كل المعطيات عن الحادث أو الجناية المحتملة، سيتم الاتصال بوكيل الملك في تلك المنطقة وتبليغه بالمعطيات من أجل التحرك بالسرعة اللازمة لضبط الجاني المحتمل.

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