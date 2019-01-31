وفاة شاب اثر عملية هدم منطقة الكاريان باب الغول بفاس

هبة بريس

عرفت منطقة الكاريان باب الغول بظهر المهراز بمدينة فاس، صباح يومه الخميس، وقوع حالة فوضى، بعد العثور على جثة شاب هامدة، اثر وفاته اثناء قيام السلطات بهدم أحد المنازل في إطار عملها الخاص بهدم المنازل العشوائية.

وحسب مصدر ل “هبة بريس” أكد أن الساكنة أحاطت بجثة الشاب البالغ من العمر 47 سنة، ومنعت السلطات والوقاية المدنية من نقلها إلى مستودع الأموات، مضيفا، إلى أن ساكنة باب الغول عبروا عن غضبهم و استيائهم الشديد، محملين مسؤولية وفاة الشاب إلى السلطات التي تكفلت بعملية الهدم.

جدير بالذكر ،تأتي عملية الهدم هذه، يضيف نفس المصدر، في إطار تنفيذ حكم عن طريق القوة العمومية قضت به المحكمة في وقت سابق.

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