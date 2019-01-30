أكادير: اعتقال شخصين هاجموا سائقا بغاز مسيل للدموع

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بتيكيوين، أمس الثلاثاء 29 يناير، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمحاولة السرقة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما، حسب مصادر هبة بريس، بفضل الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة على خلفية تسجيل شكاية تقدم بها شخص أمام مصالح الأمن، مفادها تعرضه لمحاولة سرقة دراجته النارية من طرف ثلاثة أشخاص، بعدما قاموا بمهاجمته بواسطة غاز مسيل للدموع.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل إيقاف المشتبه فيه الثالث.