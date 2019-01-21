بنشعبون : اثنين من أصل ثلاثة تجار لايُؤدون الضرائب

هبة بريس – الرباط

اعتبر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية ، احتجاجات التجار بأنعا أتت عقب سوء فهم وضعف في التواصل ، وذلك خلال اجتماع حضره بنشعبون مساء اليوم الاثنين بلجنة المالية في مجلس النواب .

وقال بنشعبون بخصوص موضوع احتجاجات التجار أن “من بين النقط التي كانت موضوع احتجاج، التعريف الموحد للمقاولة” لافتا الى أنه حسب احصائيات رسمسة للوزارة فان اثنين من أصل ثلاثة تجار لا يؤدون أي شيء من الضرائب، وغير معنيون بها.

اضاف بنشعبون أن التعريف الموحد تم إقراره عبر مرسوم، صدر سنة 2011، وتم تطبيقه بشكل تدريجي، متسائلا “فما هو الجديد ..، مردفا في القول : “علينا أن نتوافق أن القانون يظل قانونا، والنقاش يجب أن يكون حول فهمه وتدبير تزيله”.

وكان عدد من التجار قد نظموا احتجاجات على الشروط الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، ومن بينها فرض الفاتورة الالكترونية عوض “البون” التي كانوا يتعاملون بها سابقا. مما دفع المديرية الى اصدار مذكرة تشرح من خلالها جميع المعطيات المتعلقة بالموضوع.

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