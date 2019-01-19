الوداد يكشف جديد الحالة الصحية للاعبه كومارا

هبة سبور

كشفت مصادر ودادية طبيعة الاصابة التي ألمت باللاعب الايفواري الشيخ إبراهيم كومار، والتي ستغيبه عن مباراة اليوم أمام ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي هذا المساء .

وحسب مصادرنا فاللاعب أصيب بمرض الملاريا الذي يسببه طفيلي ينتقل من لدغة البعوض حامل العدوى ما جعل الطاقم الطبي للوداد ينقله على وجه السرعة إلى إحدى مستشفيات بريتوريا بعد ارتفاع كبير في درجة حرارة جسمه، أمس الجمعة.

وأكدت المصادر ذاتها أن حالة اللاعب الايفواري أصبحت مستقرة بعدما تجاوز مرحلة الخطر، وسيحدد اليوم موعد مغادرته المصحة.

واضافت نفس المصادر ان الاصابة تعرض لها في زيارته الأخيرة لكوت ديفوار عندما كان بصدد اعداد بعض الوثائق الخاص به .

وينتظر أن يعتمد التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، على المدافع نعيم أعراب لتعويض غياب كومارا مساء اليوم ضمن ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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