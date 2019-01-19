قتيل في حادثة سير مروعة بين سيارة وشاحنة ببن جرير

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة أن حادثة سير خطيرة وقعت قبل قليل من صباح يوم السبت بالقرب من القاعدة العسكرية لابن جرير على الطريق الوطنية رقم 9،جراء اصطدام شاحنة لنقل الحليب مع سيارة صغيرة من نوع بارطنير ، والسبب راجع لكثرة الضبابة التي تحجب الرؤية بالمنطقة.

الحادث حسب نفس المصادر، خلف قتيلا من بين ركاب السيارة فيما نقل كل من سائق السيارة و سائق الشاحنة الى المستشفى في حالة خطيرة على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية التي هرعت رفقة السلطات الامنية الى عين المكان فور علمهم بالحادث.

للاشارة فالمنطقة معروف عليها ضاهرة الضبابة على اعتبار انها توجد فوق بحيرة مائية تحت الأرض.

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