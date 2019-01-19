كومارا يصاب بالمالاريا في جنوب إفريقيا

نُشر بتاريخ :  2019-01-19 - 10:51
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

شفيق عنوري

أصيب الشيخ ابراهيم كومارا، لاعب الوداد الرياضي، بمرض المالاريا، في جنوب إفريقيا، حيث يتواجد رفيقه، استعدادا لمقابلة صن داونز، برسم الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر إعلامية، أن كومارا عانى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة، أمس الجمعة، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات جنوب إفريقيا.

ومن المرجح أن يغيب المدافع المتألق، عن موقعة اليوم، بين الوداد وصن داونز.

يشار إلى أن كومارا يعتبر عند فئة عريضة من الجماهير، أفضل لاعب في صفوف الوداد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

المحكمة تؤجل النطق بحكمها في قضية “التسجيل الصوتي” لقديوي

شفيق عنوري أجلت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، النطق بحكمها في قضية “التسجيل الصوتي” ليوس…