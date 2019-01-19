كومارا يصاب بالمالاريا في جنوب إفريقيا

هبة بريس - وكالات

شفيق عنوري

أصيب الشيخ ابراهيم كومارا، لاعب الوداد الرياضي، بمرض المالاريا، في جنوب إفريقيا، حيث يتواجد رفيقه، استعدادا لمقابلة صن داونز، برسم الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر إعلامية، أن كومارا عانى من ارتفاع كبير في درجة الحرارة، أمس الجمعة، ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات جنوب إفريقيا.

ومن المرجح أن يغيب المدافع المتألق، عن موقعة اليوم، بين الوداد وصن داونز.

يشار إلى أن كومارا يعتبر عند فئة عريضة من الجماهير، أفضل لاعب في صفوف الوداد.

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