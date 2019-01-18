بنحساين: كنا نستحق الفوز في مباراتنا ضد الرجاء

شفيق عنوري

أكد عبد الواحد بنحساين، مدرب المغرب التطواني، أن فريقه كان يستحق الفوز على مضيفه الرجاء، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، على أرضية ملعب الأب جيكو بالدار البيضاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال بنحساين، خلال المؤتر الصحفي الذي أعقب المباراة، “إن المغرب التطواني كان يستحق الانتصار، نظرا للأداء الذي قدمه والمحاولات التي ضيعها”.

ورجع سبب تضيع الفرص، إلى قلة خبرة اللاعبين والتسرع في بعض المحاولات، موضحا أن التعادل جاء “بطعم الخسارة”.

واسترسل أن الجميع كانوا يعتقدون أن المغرب التطواني سيلعب بأسلوب دفاعي أمام الرجاء.

وأردف أن قوة الرجاء تكون في منطقة العمليات، لهذا جاءت التعليمات للاعبين بالضغط في الأمام.

يشار إلى أن المغرب التطواني، يحتل المركز ال8 في البطولة الاحترافية، برصيد 17 نقطة.

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