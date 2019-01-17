أكادير: شاحنة تقتل أخوين وترسل أختهما إلى قسم المستعجلات

أحمد وزروتي: هبة بريس

تسببت شاحنة من الحجم الكبير مساء اليوم الخميس17 يناير في وفاة تلميذين وجرح أختهما في الطريق الرابطة بين مدينة آيت ملول والقليعة التابعة ترابيا لاقليم انزكان ايت ملول.

وأكدت مصادر هبة بريس أن الشاحنة زاغت عن مسارها في الطريق المذكورة سابقا، حيث فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها لتدهس الإخوة الثلاث، وتردي اثنين منهم قتيلين وتتسبب في كسر أحد أطراف أختهم التي كانت بجوارهم.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطة الأمنية والسلطات المحلية، رفقة عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ونقل المصابة إلى المستشفى الإقليمي بانزكان.

هذا، وقد فتحت السلطات الوصية بأمر من النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، بعد أن تم اقتياد سائق الشاحنة إلى المخفر لتعميق البحث معه وكشف ملابسات القضية.